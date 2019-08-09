Шоумен не хотел отвечать на неудобные вопросы, поэтому устроил скандал на пресс-конференции. По просьбе Бари Алибасова охранники вытолкали за дверь известную журналистку Мариану Саид Шах.

Шоумен не хотел отвечать на неудобные вопросы, поэтомуустроил скандал на пресс-конференции. По просьбе Бари Алибасова охранники вытолкализа дверь известную журналистку Мариану Саид Шах.Эта встреча музыкального продюсера с прессой не задалась ссамого начала. Бари Алибасов опоздал на двадцать пять минут, поэтому утомленныеожиданием журналисты предпочли не тратить время, и сразу перешли к каверзнымвопросам.Мариана Саид Шах попросила Алибасова назвать фамилию врача, которыйзанимался его лечением в НИИ имени Склифосовского после отравления "Кротом". Бари Каримовича вопрос застал врасплох. Назвать доктора,который в буквальном смысле спас его от инвалидности, шоумен не смог. Другиевопросы журналистки Алибасов тоже проигнорировал.Спустя пять минут игры в молчанку загнанный в угол Бари Алибасовпопросил вывести Мариану Саид Шах из помещения. Миниатюрную женщину выволакивали два амбала."Так как Алибасов скрывает имя врача, то появляется вопрос,а было ли это отравление вообще. Мы все знаем, что лежал в НИИимени Склифосовского. Лечение Бари оказывали за счет налогоплательщиков, тоесть за наш с вами счет. Значит, если это пиар, то тот, кто реально нуждался в этой помощи, мог ее не получить?На каком основании приехала "скорая помощь" к Алибасову, был ли официальныйвызов в эту службу? И если это пиар, то как мог допустить такое главврачименитой больницы?" – отметила Саид Шах.По словам журналистки в этой скандальной истории должнаразбираться прокуратура. Мариана предположила, что заплатилдокторам за спектакль с госпитализацией. Сообщает .