В Хабаровском крае урожай страдает из-за паводка. В Константиновке 7 гектаров земли ушло под воду. В село Угловое Амурской области из пунктов временного размещения возвращаются жители, которых пришлось эвакуировать из-за наводнения.

В Хабаровском крае урожай страдает из-за паводка. В Константиновке 7 гектаров земли ушло под воду. Еще примерно столько же подтоплено в селе Свечино.Аграрии пытаются спасти урожаи и оценить объем ущерба, передает телеканал "Россия 24". На засеянных зерном участках земли колесным комбайнам не проехать. Рабочим приходится тратить много времени, чтобы после неудачных попыток очистить технику.В село Угловое Амурской области из пунктов временного размещения возвращаются жители, которых пришлось эвакуировать из-за наводнения. На восстановление пострадавшего от воды села могут уйти месяцы. Повреждения сейчас оценивает специальная комиссия. Работают спасатели и военные. Восстанавливают заборы, разбирают завалы, вывозят мусор и расчищают улицы.