Ольгу Прокофьеву до сих пор называют Жанной Аркадьевной, хотя с момента выхода сериала Моя прекрасная нян прошло много лет. Популярная актриса рассказала о своей нынешней жизни.

Ольгу Прокофьеву до сих пор называют Жанной Аркадьевной, хотя с момента выхода сериала "Моя прекрасная нян" прошло много лет. Популярная актриса рассказала о своей нынешней жизни.Ольга Прокофьева много работает. Однако многие фанаты знают ее больше как театральную, чем киноактрису. Но для всех она навсегда останется Жанной Аркадьевной, вредной помощницей главного героя из комедийного сериала "Моя прекрасная няня". "Конечно, я заложница своей роли. Но отношусь к этому положительно. Снимать "Няню" мы закончили в 2006 году, а зрители до сих пор помнят этот сериал. Что делать?" – задала риторический вопрос артистка.Она припомнила, как шла работа над сериалом. Прокофьева отметила, что съемки проходили не так легко и просто, как кажется со стороны. "Комедийности и той легкости, которая была на экране, можно достичь, только много трудясь. Легкую работу мы делали тщательно, долго мучились и рожали юмор. У этого сериала мистическая судьба: он до сих пор не сходит с экранов. На дециметровых каналах его показывают и сейчас. Мне кажется, нет ни одного человека, который не посмотрел бы хоть одну серию", – рассказала .При этом сама артистка считает себя сугубо драматической актрисой, которой, впрочем, периодически приходится работать с непрофессионалами. "Все очень индивидуально. Мы же тоже катаемся на коньках, участвуем в шоу. Главное – относиться к своему делу с душой. Я не категоричный человек, считаю, что компромисс всегда должен быть. Если кто-то достойно относится к работе в кино, заканчивает курсы, почему они не могут попробовать свои силы? С ними интересно работать!" – цитирует артистку .