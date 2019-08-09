Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram новый пост. Она рассказала о странных закономерностях, которые ее преследуют.

Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram новый пост. Она рассказала о странных закономерностях, которые ее преследуют.На снимке видно, что артистка едет на заднем сидении автомобиля. Судя по геолокации, она направляется прямиком в аэропорт."Собирать чемоданы – это искусство. Если свитер и ветровка в чемодане, будет жарко и солнечно, и эти вещи точно не понадобятся, а если не забыла новый купальник, дождь будет лить, не переставая...Такие вот закономерности", – подписала фотографию знаменитость.Высоцкая не раскрыла тайну, куда она летит. Судя по всему, об этом станет известно, только когда она доберется до конечного пункта назначения и опубликует оттуда снимок для своих фолловеров.Поклонники поддержали теорию Высоцкой. Многие начали рассказывать аналогичные истории и приводить другие примеры таких странных жизненных канонов."Если муж помыл машину, завтра будет дождь", – отметила пользователь Сети.Напомним, телеведущая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Она родила супругу двух детей – сына Петра и дочку Машу.В 2013 году девочка попала в автомобильную аварию вместе со своим звездным отцом. Больше всего пострадала именно Маша. Она получила серьезную черепно-мозговую травму, после чего впала в кому. На данный момент подробностей о состоянии малышки нет, родители тщательно скрывают эту информацию от прессы.