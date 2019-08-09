За минувшие сутки в России потушили 43 лесных пожара на площади около 4 тысяч гектаров. Почти 200 пожаров еще действуют.

За минувшие сутки в России потушили 43 лесных пожара на площади около 4 тысяч гектаров. Почти 200 пожаров еще действуют.Наибольшие площади, охваченные огнем, — в Иркутской области и Красноярском крае. С пламенем борются на Алтае, в Бурятии, в Томской и Амурской областях, а также в Якутии. Там площадь пожаров за сутки сократилась на тысячу гектаров. Сотни человек тушат 12 пожаров. Участвуют работники службы охраны лесов, парашютисты и пожарные-десантники.Также мобилизованы мирное население и сотрудники МЧС, привлечены десятки единиц техники. В некоторых городах сохраняется задымление, в том числе в Якутске, передает телеканал "Россия 24".