Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанализировал тезисы, которые во время бизнес-форума в Турции озвучил украинский лидер Владимир Зеленский. Политик показал, что слабо ориентируется не только в протоколе встреч на высшем уровне, но и в реалиях собственной страны.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанализировал тезисы, которые во время бизнес-форума в Турции озвучил украинский лидер Владимир Зеленский. Политик показал, что слабо ориентируется не только в протоколе встреч на высшем уровне, но и в реалиях собственной страны.Владимир Зеленский пообещал обеспечить рост экономики Украины на 5-7%. При этом Владимир Омелян отметил, что подобные цифры озвучивали и до нового президента Украины. И даже если этот показатель будет достигнут, что для качественного изменения ситуации в стране необходим рост в 10-15% в год.Подобных планов у украинского лидера, судя по всему, нет. По крайней мере, о подобных цифрах он даже не заикнулся. Впрочем, еще больше внимания эксперта привлекли заявления Владимира Зеленского о развитии инфраструктуры. У пользователей Сети его слова вызвали настоящее возмущение, поскольку судя по словам президента Украины, он слабо понимал о чем говорит."Президентом обещано "увеличить" количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16. Транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?", – на своей странице в Facebook поинтересовался Владимир Омелян.Министр инфраструктуры Украины отметил, что в этой сфере есть другая проблема – недостаток самолетов у украинских авиакомпаний для внутренних рейсах. О выходе из этой ситуации Владимир Зеленский также не обмолвился. Однако и на этом он не остановился."Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов", – отметил Омелян.Кроме того, еще пять портов находятся в российском Крыму – их украинские политики также любят записывать себе "в активы". Также один украинский порт находится во Вьетнаме, подчеркнул эксперт. "Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем, теряем?", – сатирически поинтересовался министр инфраструктуры Украины.Также, отметил он, судя по словам Владимира Зеленского, он хочет потратить на инфраструктуры страны на десять миллиардов долларов меньше, чем планировалось и отремонтировать в два раза меньше дорог, чем было решено. Отметим, ранее пользователи Сети возмутились словами президента Украины о запланированной распродаже земель страны.А в самом начале визита на бизнес-форум в Турции Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию. Украинский лидер запутался в своем маршруте в разгар церемонии у дворца президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он направился в противоположную от турецкого лидера в сторону, тогда как должен был вместе с ним заслушать рапорт офицеров.