Однако по пути домой уронил и разбил его

Однако по пути домой уронил и разбил егоНочью 3 августа в дежурную часть полиции в Коврове обратились представители одного из досуговых заведений, рассказавшие о хищении сантехники из помещения.Прибывшим правоохранителям сотрудники кафе пояснили, что из туалетной комнаты кто-то украл унитаз, стоимостью около 4,5 тысяч рублей.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе. По подозрению в причастности к совершению кражи задержали 43-летнего местного жителя.Выяснилось, что, находясь в кафе, мужчина воспользовался моментом, когда в поле зрения не было персонала и посетителей, демонтировал унитаз, выставил его на улицу через окно, а затем ушел из кафе через входную дверь. Унитаз злоумышленник планировал установить у себя дома, однако, по пути уронил и разбил его.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.