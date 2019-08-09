Сумма ущерба составила 24,5 тысячи рублей

Сумма ущерба составила 24,5 тысячи рублейЖителя Струнино подозревают в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Молодой человек, находясь в одном из кафе, отозвался на просьбу 30-летнего мужчины о вызове такси. Злоумышленник, делая вид, что ищет водителя, отвел потерпевшего в безлюдное место, ударил по лицу, украл имущество и скрылся. Сумма ущерба составила 24,5 тысячи рублей.Затем подозреваемый ответил на звонок, поступивший на похищенный телефон и сказал, что гаджет он нашел случайно. Полагая, что потерпевший его не узнает, мужчина предложил вернуть мобильный телефон за вознаграждение.Подозреваемого задержали оперативники после поступившего в полицию сообщения о грабеже. Он во всем сознался.Расследование уголовного дела продолжается.