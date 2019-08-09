Ачинск и другие населенные пункты Красноярского края, которые пострадали от пожара на военном складе, приходят в себя после ЧП.

Ачинск и другие населенные пункты Красноярского края, которые пострадали от пожара на военном складе, приходят в себя после ЧП.Двоих пострадавших уже выписали из больницы. Еще один — пока в стационаре, но уже идет на поправку. Его планируют выписать на следующей неделе, передает телеканал "Россия 24".В селе Каменка, которое пострадало больше всего, разрушено восемь домов. Как сообщили местные власти, их восстановят до сентября. На первоначальные нужды жители получат по 10 тысяч рублей. Дальнейшие выплаты будут зависеть от степени ущерба.ЧП произошло в понедельник, 5 августа. В пункты временного размещения вывезли около 16 тысяч жителей. Сутки спустя пожар удалось ликвидировать. Один человек погиб, 13 пострадали.