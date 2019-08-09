Полицейские изъяли 16 пятилитровых пластиковых канистр и 38 бутылок
Полицейские изъяли 16 пятилитровых пластиковых канистр и 38 бутылок
Жительницу Владимира обвиняют в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
В ходе обыска в квартире девушки полицейские изъяли 16 пятилитровых пластиковых канистр и 38 бутылок с алкогольной продукцией.
Кроме этого, выяснилось, что в марте прошлого года обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, заплатила штраф в размере 30 тысяч рублей.
Уголовное дело направленно в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.