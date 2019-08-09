Третью двойню подряд – мальчика и девочку - родила 31-летняя жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей.

Третью двойню подряд – мальчика и девочку — родила 31-летняя жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Она подчеркнула, что все роды матери-героини состоялись в химкинском роддоме. Вначале у женщины родилась одна девочка, а затем с промежутком в несколько лет — три пары двойняшек.