Всего переболели инфекцией в регионе 5794 человека

22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали во Владимирской области за последние сутки. По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболели 5 человек в Муромском районе, 4 человека во Владимире, по 3 человека в Ковровском и Александровском районах, по 2 – в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском. Также по одному случаю зафиксировали в Юрьев-Польском, Петушинском и Вязниковском районах.Таким образом, по состоянию на 9 августа в регионе с начала пандемии заболели 5794 человека.