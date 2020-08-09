Глядя на его картины, хочется взять гармонь и сыграть , или сплясать "Камаринского". В Гороховце вспоминают своего знаменитого земляка Юрия Кузнецова. Посмотреть его удивительные работы приглашает Историко- архитектурный музей. Откройте для себя это имя - Юрий Кузнецов.

Глядя на его картины, хочется взять гармонь и сыграть , или сплясать "Камаринского". В Гороховце вспоминают своего знаменитого земляка Юрия Кузнецова. Посмотреть его удивительные работы приглашает Историко- архитектурный музей. Откройте для себя это имя - Юрий Кузнецов.Скромная запись в трудовой книжке - живописец. А за ней более тысячи работ. Картины художника Юрия Кузнецова привлекают своей неповторимой техникой и невероятным цветом.- Мажорность цвета , что это такое? Это такие цвета чистые насыщенные. Вот вы видите работа в сиренево-розовых-малиновых цветах. Это называется сложный цвет капутмортуум.Русский художник, русская душа, русское настроение - так говорят о Юрии Михайловиче. Родился в Гороховце. Был членом союза художников, участвовал в реставрации фресок Рублева. Много ездил по стране, тогда еще СССР. Из каждой поездки привозил работы , передающие дух тех мест. Но каждый год возвращался в деревянный домик в родном городе, писал его виды, буквально вел летопись Гороховца.Мария Павлухина, директор Гороховецкого музея:- Знамя его культуры, культуры в отношении любви к родине к малой родине, теплого отношения к своей семье. Это является основным мотивом в творчестве Юрия Михайловича Кузнецова.От картин Кузнецова веет теплом и ностальгией. Художник был известен не только в России, но и за рубежом. Известный японский коллекционер писал о Кузнецове.Ольга Вуколова, ведущий специалист Гороховецкого музея:- Кузнецов-сан, в скобочках - "отец". Он в Японии у нас настолько востребован, У меня в квартире очень много работ Кузнецова. Это гордость. В городе Отару является почетным гражданином.Сейчас летопись Гороховца продолжает вести его дочь Елена . Она также каждый год приезжает сюда . За той жизненной силой , которой наполнены картины отца.Екатерина Таманова Александр Голубев