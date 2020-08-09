Президентские выборы в Белоруссии в самом разгаре. Александр Лукашенко оценил свои шансы стать главой государства в шестой раз.

Президентские выборы в Белоруссии в самом разгаре. Александр Лукашенко оценил свои шансы стать главой государства в шестой раз.Выборы президента Белоруссии – 2020 проходят на фоне массовых протестов оппозиции. В Минск введены войска, интернет работает с перебоями.Многие эксперты и блогеры предсказывали поражение белорусского лидера от оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Да и сам Александр Лукашенко в своей победе не уверен, но все же надеется на лучшее."Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен", – сказал белорусский лидер журналистам.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов. Центризбирком республики не допустил до голосования двух популярных политиков – банкира Виктора Бабарико и создателя "Парка высоких технологий" Валерия Цепкало. Первый в середины июня находится за решеткой, второй был вынужден уехать из Белоруссии.Лукашенко считает, что расправы над политическими оппонентами не было. "Власть не предпринимала репрессий против своих конкурентов и не будет этого делать", – заявил президент.Оппозиция обвиняет власти в давлении на альтернативных кандидатов и их сторонников. Ранее Светлана Тихановская заявляла, что вывезла своих детей за границу на время выборов. Ее супруг блогер Сергей Тихановский арестован, ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядковРаспространите информацию: если в вашем бланке стоит галочка за Лукашенко - значит бланк испорчен.— Грустный Коленька (@sadmikalai)