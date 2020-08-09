Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Действующий глава государства согласился пообщаться с журналистами, но выдвинул несколько необычных условий.

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Действующий глава государства согласился пообщаться с журналистами, но выдвинул несколько необычных условий.Глава Белоруссии проголосовал на участке, расположенном вИнституте менеджмента, спорта и туризма. Журналисты очень ждали появления Лукашенко, но внутрь смогли попасть не все: на участок распорядились запускать только фотокорреспондентов.Были введены и другие особые ограничения. Например, журналистам запретили вести прямые включения в интернете с избирательного участка. С чем связано появление новых правил спецслужбы, естественно, объяснять не стали.Встречали главу государства с помпой. Кортеж Александра Лукашенко подъехал к избирательному участку под звуки гармошки. Когда президент вышел из машины, ему вручили букет.9 августа – основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Минск очень серьезно подошел к обеспечению безопасности избирателей: , по всей стране наблюдаются перебои с интернетом и сотовой связью.Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах считается Светлана Тихановская. Вокруг нее объединились сторонники и штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико: они сошли с дистанции досрочно – первый был вынужден бежать в Россию, второй оказался за решеткой.Оппозиция готова к тому, что Лукашенко и его соратники будут применять самые грязные приемы, чтобы победить на выборах. Соперники нынешнего главы государства придумали план протестов на случай триумфа Батьки.