Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Действующий глава государства согласился пообщаться с журналистами, но выдвинул несколько необычных условий.
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Действующий глава государства согласился пообщаться с журналистами, но выдвинул несколько необычных условий.
Глава Белоруссии проголосовал на участке, расположенном в
Институте менеджмента, спорта и туризма. Журналисты очень ждали появления Лукашенко, но внутрь смогли попасть не все: на участок распорядились запускать только фотокорреспондентов.
Были введены и другие особые ограничения. Например, журналистам запретили вести прямые включения с избирательного участка. С чем связано появление новых правил спецслужбы, естественно, объяснять не стали.
9 августа – основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Минск очень серьезно подошел к обеспечению безопасности избирателей: , по всей стране наблюдаются перебои с интернетом и сотовой связью.
Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах считается Светлана Тихановская. Вокруг нее объединились сторонники и штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико: они сошли с дистанции досрочно – первый был вынужден бежать в Россию, второй оказался за решеткой.
Оппозиция готова к тому, что Лукашенко и его соратники будут применять самые грязные приемы, чтобы победить на выборах. Соперники нынешнего главы государства придумали план протестов на случай триумфа Батьки.