В ночь на 9 августа жители Минска заметили в городе военную технику. Похоже, власти решили радикально усилить меры безопасности перед голосованием на выборах президента Белоруссии: Александр Лукашенко много раз говорил, не допутит революции.

В ночь на 9 августа жители Минска заметили в городе военную технику. Похоже, власти решили радикально усилить меры безопасности перед голосованием на выборах президента Белоруссии: Александр Лукашенко много раз говорил, не допутит революции.О военных в городе сообщают сразу несколько местных СМИ. По данным портала TUT.by, перед выборами президента Белоруссии военные посты расставили не только на окраинах, но и в центре.В Сети появились видео, снятые жителями Минска. На одном из опубликованных роликах запечатлена колонна военных джипов, которые направляются в центре столицы Белоруссии.Пользователи были шокированы увиденным. "Очень похоже на агонию этой прогнившей насквозь власти", – пишет один из комментаторов. "Гнилье, вранье, позор нации – Лукашенко, таким он войдет в историю Беларуси", – обрушивается с критикой на главу государства другой.Напомним, что Александр Лукашенко сильно нагнетал обстановку перед выборами. По его мнению, стране грозит неминуемая опасность. К ней, как считает президент Белоруссии, могут быть причастны .Батька неоднократно предупреждал, что не допустит революции. Впрочем, кандидаты от оппозиции, судя по всему, к вооруженному свержению власти не стремятся. Например, главный оппонент нынешнего главы государства Светлана Тихановская перед выборами призвала своих сторонников обойтись без насилия.Напомним, что 9 августа – основной день голосования на выборах президента Белоруссии.