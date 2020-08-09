У белорусской оппозиции появился так называемый план Б на случай проигрыша их кандидата на выборах президента. Заставить прислушаться к себе недовольные хотят с помощью протестов.

У белорусской оппозиции появился так называемый "план Б" на случай проигрыша их кандидата на выборах президента. Заставить прислушаться к себе недовольные хотят с помощью протестов."К сожалению, надеяться на то, что голоса белорусов будут услышаны, фактически не стоит", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале оного из самых популярных белорусских блогеров NEXTA. В связи с этим он призывает людей не опускать руки, а действовать согласно некоему "плану Б".Первым же пунктом предлагается устроить всеобщую забастовку на государственных предприятиях до конца рабочего дня 10 августа. От руководства предлагается требовать поддержать требования провести новые и честные выборы президента Белоруссии. "Это эффективный и безопасный способ протеста – уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков", – уверены авторы плана.На случай, если к вечеру 10 августа в стране уже будет введено военное положение и собираться на массовые протесты в Минске и других крупных городах станет сложнее, необходимо будет организовываться на уровне районов. Разработчики сценария протестов советуют выбирать для точки встречи здания районных администраций.Есть в плане действий и советы по противодействию полиции вплоть до перекрытия дорог самодельными ежами. Впрочем, подчеркивают авторы, такие действия могут быть только ответом на насилие со стороны правоохранителей.