Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 7 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) – 272; больных с признаками внебольничной пневмонии – 45.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 7 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) – 272; больных с признаками внебольничной пневмонии – 45.По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 42 пациента с ОРВИ и 401 – с пневмонией, сообщил оперштаб.5216 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 7 августа – 6 человек.За период наблюдения в области отмечен 161 летальный случай.