Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла неожиданное решение перед стартом главного дня голосования на выборах. Главная соперница Александра Лукашенко скрылась вместе со своим штабом.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла неожиданное решение перед стартом главного дня голосования на выборах. Главная соперница Александра Лукашенко скрылась вместе со своим штабом.Тихановская фактически была вынуждена уехать перед стартом основного дня голосования на президентских выборах 9 августа. Политик подозревает, что ее могут задержать.Такие опасения возникли после того, как накануне полиция схватила двух ее помощников. Поэтому Светлана Тихановская собрала журналистов и сотрудников штаба и скрылась в неизвестном направлении.В пресс-службе кандидата заверили, что Минск она не покидала. Тем не менее, ее местоположение не раскрывается из-за соображений безопасности.Напомним, что Лукашенко сразу выбрал довольно жесткую тактику борьбы с оппозицией. Например, лидер предвыборной гонки – сейчас он находится за решеткой.Другой противник нынешнего президента Валерий Цепкало тоже не был зарегистрирован ЦИК. Даже после этого он не чувствовал себя в безопасности: оппозиционер сбежал в Россию, когда появилась информация о его возможном задержании.Напомним, что 9 августа стартовал основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Главным соперником нынешнего главы государства Александра Лукашенко считается Светлана Тихановская.