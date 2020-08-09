ЦИК Белоруссии опубликовал первые результаты выборов президента страны. По предварительным данным, победу одержит Александр Лукашенко – он с большим отрывом опережает главного конкурента от оппозиции Светлану Тихановскую.

ЦИК Белоруссии опубликовал первые результаты выборов президента страны. По предварительным данным, победу одержит Александр Лукашенко – он с большим отрывом опережает главного конкурента от оппозиции Светлану Тихановскую.Согласны данным экзитполов, уверенную победу на выборах президента Белоруссии одержал Александр Лукашенко. За его кандидатуру отдали голоса 82% избирателей.Ближайший конкурент действующего главы государства, вокруг которой объединились все оппозиционные силы – Светлана Тихановская – получила куда более скромную поддержку. Она набрала порядка 5% голосов.Такой огромный разрыв вряд ли удастся преодолеть. Тем не менее, шанс несколько исправить ситуацию есть – несмотря на официальное завершения выборов голосование в Минске продолжается. Такое решение было принято из-за больших очередей на участках.Напомним, что 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии. По последним данным, явка была рекордной: белорусы как на родине, так и за границей выстраивались в километровые очереди, чтобы выразить свое отношение к действующей власти и конкурентам Лукашенко.В Минск уже в ночь на 9 августа начали стягивать войска. На въезде в городе были установлены блокпосты. Местные власти ожидают высокую протестную активность после выборов.