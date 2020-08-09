Участники шоу Дом-2 долгое время приковывали к себе взгляды телезрителей. После того, как Настя Паршина публично заявила о своей беременности, а Никита Уманский спустя несколько дней сделал ей предложение, стало понятно, молодые люди счастливы вместе и готовы строить семью.

Участники шоу "Дом-2" долгое время приковывали к себе взгляды телезрителей. После того, как Настя Паршина публично заявила о своей беременности, а Никита Уманский спустя несколько дней сделал ей предложение, стало понятно, молодые люди счастливы вместе и готовы строить семью.Но в жизни оказывается все не так уж и радужно, как на красивой картинке в шоу "Дом-2" и социальной сети "Инстаграм". Влюбленные действительно готовились к свадьбе, и звезда скандального реалити преподнесла в подарок Паршиной дорогой автомобиль.По словам участницы телепрограммы "Дом-2", ни один мужчина не ухаживал за ней так, как делал это Никита Уманский. Роскошные подарки и постоянное внимание подкупали девушку. Звезда шоу радовал свою спутницу и надеялся, что она станет прекрасной мамой его будущего ребенка.Накануне участник реалити "Дом-2" шокировал своих поклонников неоднозначными новостями. Никита опубликовал совместную фотографию с Настей, сделав откровенное признание."Чтобы вопросов не было, мы разошлись", – написал Уманский.Причины неожиданного разрыва все еще неизвестны. Пара отмалчивается и скрывает подробности расставания.24 Июл 2020 в 2:58 PDTНапомним, что Анастасия Паршина стала участницей проекта "Дом-2" в апреле этого года. Девушка долгое время выбирала себе фаворита на шоу. В самом начале она встречалась с Федором Стрелковым. Однако молодой человек отверг ее.Тогда звезда телепрограммы и переключилась на Никиту Уманского, который стал активно вести себя и оказывать ей знаки внимания. Так и завязался еще один непродолжительный роман Насти Паршиной.Несмотря на то, что участник проекта "Дом-2" несколько раз был пойман на измене, это не остановило девушку, и она приняла предложение руки и сердца от Никиты. По словам Паршиной, молодой человек просто любит женское внимание.