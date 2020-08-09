В Белоруссии завершились очередные выборы президента страны. Результаты голосования пока неизвестны, однако уже сейчас люди готовы выходить на улицы для того, чтобы отстоять свои ..

В Белоруссии завершились очередные выборы президента страны. Результаты голосования пока неизвестны, однако уже сейчас люди готовы выходить на улицы для того, чтобы отстоять свои голоса.