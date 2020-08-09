В Белоруссии завершились очередные выборы президента страны. Результаты голосования пока неизвестны, однако уже сейчас люди готовы выходить на улицы для того, чтобы отстоять свои ..
<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2020-v-belorussii-zavershilis-vybory-prezidenta.html" target="_blank">В Белоруссии завершились выборы президента</a> - В Белоруссии завершились очередные выборы президента страны. Результаты голосования пока неизвестны, однако уже сейчас люди готовы выходить на улицы для того, чтобы отстоять свои ..
[url=https://33live.ru/novosti/09-08-2020-v-belorussii-zavershilis-vybory-prezidenta.html]В Белоруссии завершились выборы президента[/url] - В Белоруссии завершились очередные выборы президента страны. Результаты голосования пока неизвестны, однако уже сейчас люди готовы выходить на улицы для того, чтобы отстоять свои ..