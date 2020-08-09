На наш вестийный номер whatsapp +7-919-019-62-62 продолжают приходить жалобы от возмущенных горожан.

На наш вестийный номер whatsapp +7-919-019-62-62 продолжают приходить жалобы от возмущенных горожан.Сразу две из них касаются угрожающего состояния заброшенных построек и земельных участков. Буквально в центре города, в одном километре от Соборной площади, на улице Кирова между домами 19 и 20 вот давно ржавеет ангар непонятного назначения.Для чего он здесь расположен никому неизвестно, но сейчас в нем попросту склад нечистот. Вплотную к которому стоят жилые дома. Особенно местных жителей беспокоит, что там, рядом с детскими игровыми площадками, собираются бомжи.Второй сигнал — из окрестностей Центрального рынка. Много лет назад здесь сгорели жилые дома, сообщают местные активисты. С тех пор здесь успели вырасти деревья. При этом, участок, который расположен буквально в 50 метрах от рынка, остается неблагоустроенным.Более того — забор вокруг него мешает передвигаться пешеходам. Особенно в осенне-зимний период. К тому же, предприимчивые торговцы фруктами повесили замок и сделали склад. Скорее всего незаконный, поскольку его санитарное состояние ужасающее: мусор, мертвые птицы, ветки.В обоих случаях горожане обращаются к администрации Владимира, требуя разобраться в ситуации и незамедлительно ликвидировать непорядок.