Все новое любят осваивать и люди старшего поколения. Обязательно предложите вашим бабушкам принять участие в конкурсе предпринимательских идей. "Моя бабушка- бизнес woman".

Все новое любят осваивать и люди старшего поколения. Обязательно предложите вашим бабушкам принять участие в конкурсе предпринимательских идей. "Моя бабушка- бизнес woman".Подробности узнаем этим утром от организаторов - представителей Владимирского филиала Российского университета кооперации и Департамента предпринимательства.Ирина Голова руководитель направления развития бизнес-инкубатора, Маргарита Шумилина директор ВФ Российского университета кооперации:- Наша задача: привлечь то поколение, которое не находит себя сейчас. но хочет быть наравне с молодежью, к участию в нашем конкурсе. Это уникальная возможность реализовать свои мысли, идеи. И еще воспользоваться поддержкой государства. Мы, как государство, поможем вам в дальнейшем успешно реализовать свою идею, поможет вам инфраструктура поддержки, которая работает на территории Владимирского региона. Мерами поддержки федерального и регионального значения. Ждем вас когда вы уже будете в нашем центре "Мой бизнес". За консультациями и поддержкой ради реализации вашего проекта.Если вы заинтересовались конкурсом- регистрируйтесь скорее . осталась неделя