Все новое любят осваивать и люди старшего поколения. Обязательно предложите вашим бабушкам принять участие в конкурсе предпринимательских идей. "Моя бабушка- бизнес woman".
Все новое любят осваивать и люди старшего поколения. Обязательно предложите вашим бабушкам принять участие в конкурсе предпринимательских идей. "Моя бабушка- бизнес woman".
Подробности узнаем этим утром от организаторов - представителей Владимирского филиала Российского университета кооперации и Департамента предпринимательства.
Ирина Голова руководитель направления развития бизнес-инкубатора, Маргарита Шумилина директор ВФ Российского университета кооперации:
- Наша задача: привлечь то поколение, которое не находит себя сейчас. но хочет быть наравне с молодежью, к участию в нашем конкурсе. Это уникальная возможность реализовать свои мысли, идеи. И еще воспользоваться поддержкой государства. Мы, как государство, поможем вам в дальнейшем успешно реализовать свою идею, поможет вам инфраструктура поддержки, которая работает на территории Владимирского региона. Мерами поддержки федерального и регионального значения. Ждем вас когда вы уже будете в нашем центре "Мой бизнес". За консультациями и поддержкой ради реализации вашего проекта.
Если вы заинтересовались конкурсом- регистрируйтесь скорее . осталась неделя