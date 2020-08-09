Семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, необходимо подать заявление в срок до 1 октября 2020 года.

Семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, необходимо подать заявление в срок до 1 октября 2020 года.Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами на детей, получат их после того, как подадут заявления. Заявления принимаются до 30 сентября включительно. Если вы уже подавали заявление на выплаты на детей до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно заявление не нужно, напомнила пресс-служба ОПФР по Владимирской области.Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной записи.