Сигнал о возгорании поступил сегодня в 7 часов 38 минут.

Сигнал о возгорании поступил сегодня в 7 часов 38 минут.Автомобиль горел по адресу г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 76 а.Пожарно-спасательными подразделениями огонь был ликвидирован на площади 4 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единиц техники, 7 человек.Напомним, что в последние недели в области участились случаи загорания автомобилей. Например, в в ночь на 5 августа сгорели два легковых автомобиля - во Владимире и Муромском районе.