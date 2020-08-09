Согласно официальной истории пряники появились на Руси еще в 9 веке. И основным ингридиентом в них - был мед.

Согласно официальной истории пряники появились на Руси еще в 9 веке. И основным ингридиентом в них - был мед.Со временем в него стали добавлять травы. и пряности, которые завозились из Индии- корицу, анис, имбирь.По всей вероятности и слово "пряник " произошло от слова "пряность", которое в свою очередь образовалось от древнерусского слова- "пьпьрь"- "перец".А одно из модных сегодня направлений - "Лавандовый прованс" - когда пряники расписывают веточками лаванды. Вообще лаванда- как оказалось один из любимых цветов изысканной кухни.Юлия Акимова художник- кукольник рассказывает и показывает. А мы слушаем и берем на заметку!