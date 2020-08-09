Специально для людей с ослабленным зрением Владимиро-Суздальский музей-заповедник приобрел две копии работ мастеров по стеклу, доступных для тактильного восприятия.

Специально для людей с ослабленным зрением Владимиро-Суздальский музей-заповедник приобрел две копии работ мастеров по стеклу, доступных для тактильного восприятия.Среди многообразия экспонатов из фондовых коллекций были отобраны два: «Жар-птица» Владимира Муратова и старинный графин в виде двуглавого орла.Владимиро-Суздальский музей-заповедник таким образом приступил к поэтапному выполнению приказа Министерства культуры Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Тактильные экспонаты для Музея Хрусталя были заказаны у московских художников, которые имеют большой опыт работы по созданию таких объектов. Каждый из предметов снабжен этикетками, напечатанными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Тактильные экспонаты заняли почетное место в музее. При производстве предметов ставилась задача, чтобы при контакте с ними люди могли получить максимально точное представление о фактуре материала, огранке и форме.Уже ясен список других тактильных предметов, которые необходимо разместить в экспозициях ВСМЗ. Эта работа будет продолжена.