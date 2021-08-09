Полярник Александр Шерстобитов отдаст свой голос на парламентских выборах с помощью ДЭГ.

ПолярникАлександр Шерстобитов отдаст свой голос на парламентских выборах с помощью ДЭГ.Инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе "Севморпуть" Александр Шерстобитов рассказал в эфире телеканала "Москва 24", что примет участие в сентябрьских выборах в Государственную Думу РФ с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Полярник подчеркнул, что в условиях командировки и пандемии коронавируса этот метод наиболее удобный для него."Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод (электронное голосование – прим. Агентства «Москва») – наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования", – отметил Шерстобитов.Отметим, что способ дистанционного голосования на выборах предпочли многие москвичи. Только за первые дни после запуска системы ДЭГ заявки подали более 300 тысяч жителей российской столицы. Ранее "Дни.ру" сообщали, что продлится до 13 сентября включительно. Стать "электронным избирателем" могут все совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную прописку в Москве и полную учетную запись на сайте.