Единороссы настаивают на отсрочке санкций для непривитых жителей области. Фракция партии власти в ЗакСобрании выступила с официальным обращением в адрес Губернатора и руководителя

Единороссы настаивают на отсрочке санкций для непривитых жителей области. Фракция партии власти в ЗакСобрании выступила с официальным обращением в адрес Губернатора и руководителя регионального Роспотребнадзора. Депутаты предлагают отсрочить введение санкций за неисполнение требований по прививкам. Напомним, главный санитарный врач области Татьяна Данилова издала постановление, которое обязывает привить от коронавируса работников 12-ти отраслей – в том