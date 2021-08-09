Видеообращение петербургской певицы, кандидата от партии Родина Татьяны Булановой получает резонансную поддержку от коллег по цеху.

Видеообращение петербургской певицы, кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой получает резонансную поддержку от коллег по цеху.В числе выразивших поддержку инициативы Татьяны Булановой числятся Андрей Ургант, Александр Трофимов, Аскольд Запашный, Стас Барецкий, Сергей Рогожин, Владимир Бортко, Дмитрий Астрахан, Евгений Дятлов , Борис Смолкин, и еще более 40 деятелей искусств.Художник Никас Сафронов: "Политик – это такое же призвание, как и, например, артист, художник, ученый. Чтобы быть хорошим политиком, нужно иметь политический талант. Наверное, поэтому многие люди выступают против того, чтобы в политике было много актеров, спортсменов, певцов".Певец Сергей Трофимов: "Видя положение наших пенсионеров при триллионах рублей, которые непонятно зачем лежат без движения в государственном бюджете, я считаю, что это просто какое-то издевательство над людьми. А Таня Буланова – очень честный человек, очень совестливый. Полностью ее поддерживаю, молодец девчонка".Актер и режиссер Сергей Рост: "Таню знаю как доброго и порядочного человека. Если она так борется за права пенсионеров – это благое дело, она молодец. Могу пожелать ей успехов. Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех – праздник. Тогда, может быть, начнутся какие-нибудь изменения".Самым неординарным и характерным способом поддержал Татьяну Буланову музыкант Сергей Шнуров. Основатель и вокалист группировки "Ленинград" опубликовал в своих социальных сетях колкое стихотворение о сложностях, с которыми столкнулась Буланова став кандидатом в Госдуму и ЗакС Санкт-Петербурга."Таня, ты ведь взрослая уже, Мячик сдут, им не забить голов", – пишет музыкант.Стихотворение Сергея Шнурова было проиллюстрировано отрывком из видеообращения Татьяны Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой, ответ на которое не заставил себя ждать. Уже в понедельник артистка получила официальный ответ, в котором ее убедили в том, что будут приняты все необходимые меры для решения конфликтной ситуации. В Санкт-Петербург была направлена делегация для осуществления соответствующих проверок."Уважаемая Элла Александровна, благодарю вас за подробный и взвешенный ответ. Надеюсь, что после ваших слов губернатор Санкт-Петербурга наконец обратит внимание на беспорядок в городе", – отреагировала в своем инстаграм-аккаунте Буланова.Напомним, выборы в Госдуму и законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.