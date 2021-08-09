Вильдан Атасевер отказалась от пустых ожиданий.

Вильдан Атасевер отказалась от пустых ожиданий.Актриса Вильдан Атасевер проснулась знаменитой благодаряработе в сериале "Великолепный век. Империя Кесем". Многие любителитурецких теленовелл в России помнят эффектную блондинку в образе Хюмашах султан– правнучки Хюррем султан.26 июля Вильдан Атасевер отпраздновала 40-летие. Артисткапризналась, что к этому возрасту ее приоритеты поменялись. Актриса отказаласьот пустых ожиданий. Единственное, чего теперь хочет Атасевер, – быть здоровой и всегданаходиться рядом с близкими людьми."Десятилетие после моего 30-го дня рождения – время,когда я принимала собственные решения, правильные или неправильные. Я сталатем, кто знает, чего хочет. Встречалась с красивыми людьми, смотрела хорошиефильмы, читала книги, бывала в городах. Меня тоже интересует магия сорокалетия.Моя энергия очень хорошая, и я чувствую себя хорошо. Я считаю, что человектакой, какой он есть душой и разумом", – говорит о новом этапе своей жизнизвезда.Вильдан продолжает активно сниматься. После исторической теленовеллыактриса сыграла в десятке проектов, но ни один из них не был так популярен как "Великолепныйвек. Империя Кесем". Атасевер между тем считает, что любая работа ценна. Онаи другие артисты, работающие на телевидении, трудятся, чтобы рассказать зрителюисторию и сделать персонажей живыми. Телевизионные сериалы – это искусство,считает Вильдан.В июле этого, 2021 года, исполнительница роли Хюмашах султанвоссоединилась со своим возлюбленным – 43-летним музыкантом Мехметом Эрдемом. Парочкузаметили на отдыхе в Бодруме. Знаменитости отлично проводили время и нескрывали своих чувств.Вильдан и Мехмет были в разлуке семь месяцев. Актриса и музыкантрешили поставить отношения на паузу. Причины разрыва знаменитости раскрывать нестали.Отметим, за плечами Вильдан Атасевер две неудачные попыткисоздать семью. Впервые она пошла под венец с актером Тайланом Кылынчем. Актрисасемь лет была женой коллеги по цеху. Через три года после болезненного развода знаменитостьвновь отправилась в ЗАГС. Вторым мужем звезды был артист Исмаил Хаджиоглу. Этотсоюз просуществовал пять лет.Вильдан Атасевер выглядит намного моложе своих лет. Звездасериала "Великолепный век. Империя Кесем" тщательно следит зафигурой. Три раза в неделю актриса занимается боксом, пилатесом, посещает кардио-тренировки.По словам Вильдан, спорт и пешие прогулки подпитывают ее в духовном плане.