32-летний мужчина утонул на карьерах, расположенных недалеко от Юрьевца. Водоём не предназначен для купания, и об этом рядом оповещают запрещающие аншлаги. Кроме того, погибший, по

32-летний мужчина утонул на карьерах, расположенных недалеко от Юрьевца. Водоём не предназначен для купания, и об этом рядом оповещают запрещающие аншлаги. Кроме того, погибший, по предварительным данным, не умел плавать. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и администрации города. Всего с начала года на водоёмах области погибли 34 человека. В большинстве