Историческую находку обнаружили в огороде на территории Богородице-Рождественского монастыря во Владимире. Один из трудников наткнулся на детали древней церковной постройки. Копая огород,

Историческую находку обнаружили в огороде на территории Богородице-Рождественского монастыря во Владимире. Один из трудников наткнулся на детали древней церковной постройки. Копая огород, на глубине штыка лопаты, он уперся во что-то твердое. Это оказались остатки древней белокаменной колонны. Ольга Шалыгина, руководитель паломнической службы Богородице-Рождественского монастыря Вероятнее всего, это может быть тонкая колонна, которая удерживала надвратный храм