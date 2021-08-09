При виде полицейских гражданин стал заметно нервничать и пытался покинуть транспортное средство...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО на улице Стромынка с целью проверки документов остановили автомобиль такси. В качестве пассажира в машине находился 23-летний приезжий мужчина. При виде полицейских он стал заметно нервничать и пытался покинуть транспортное средство. Полицейскими было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого обнаружена и изъята емкость, оклеенная изолентой, и сверток с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию материал, находящийся в емкости, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой более 98 граммов. Вещество в свертке направлено на экспертизу.Следственным отделом ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73