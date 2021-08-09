Цены на недвижимость в Московской области снизились на 3-5% и продолжат падать дальше. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин. Специалист ..

Цены на недвижимость в Московской области снизились на 3-5% и продолжат падать дальше. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.Специалист отметил, что в настоящее время самая дорогая недвижимость Подмосковья продаётся в районаз Рублёво-Успенского, Киевского и Новорижского шоссе. Напротив, наиболее доступное жильё можно приобрести на юге региона, к примеру – неподалёку от Симферопольского шоссе, сообщает "".