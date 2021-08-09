09.08.2021

2021-08-09 12:30:09

Погорельцам из Коврова аренду жилья оплатят частично

На встрече жителей пострадавшего от огня многоквартирного дома № 10 по ул. Социалистической с членами оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС довели информацию о мерах социальной поддержки, которая будет оказана им оказана, сообщил



С 5-го августа проводится комиссионное обследование жилых помещений с участием собственников или нанимателей жилья. Осмотр необходим, чтобы определить и запротоколировать ущерб, нанесенный собственникам, для последующей подачи документов на выплату компенсации по утрате имущества на пожаре. Еще не все собственники приняли участие в этой процедуре. Хотя проливные дожди ухудшают состояние конструкций дома и увеличивают риски обрушения.



До среды , чтобы они смогли забрать уцелевшие вещи. В целях безопасности этот процесс будет контролироваться полицией и сотрудниками МЧС.



Было отмечено, что деревянные конструкции скатной крыши уничтожены огнем на 95%, кровля из стальных листов имеет значительные повреждения от чрезмерного нагрева металла. Присутствуют прогибы металлических балок, несущие деревянные конструкции перекрытий 4-го этажа, вследствие этого, деревянные конструкции перекрытий 4 этажа уничтожены огнем не менее чем на 60% общей площади. Выявлено повреждение огнем деревянных конструкций перекрытий 3-го, 2-го и 1-го этажей в отдельных местах, там, где проходили вертикальные короба вентиляции. А перекрытия подвала в части здания, обращенного на ул. Либерецкую, выполненные из железобетона, находятся в предаварийном состоянии вследствие значительной коррозии внутреннего каркаса.



Вне зависимости от того какое заключение будет принято о судьбе данного строения, реализация этого решения потребует значительного времени. Поэтому необходимо принимать .



МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» частично компенсирует затраты гражданам, пострадавшим на пожаре, за поднаем жилья. Т. е. лица, у которых нет второго жилья, в течение ближайшего месяца должны будут заключить договор аренды квартиры. Для семей до 4 человек предполагается наем однокомнатной квартиры или комнаты, размер компенсации для них составит 6 582 рубля. Для семей, состоящих из 4 человек и более, предполагается наем двухкомнатной квартиры, в этом случае размер компенсации составит 8 776 рублей.



Напомним, что 3 августа в 13.44 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение по адресу город Ковров, улица Социалистическая, д. 10. По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем одного из жителе. Также известно, что этот 45-летний мужчина пострадал.



Как сообщила и. о. начальника ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» Анна Грачёва, на 6 августа в отдел обратилось 55 граждан из 226 за выплатой компенсации. Она еще раз напомнила собравшимся, что все, кто зарегистрирован по адресу: ул. Социалистическая, дом 10, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 10 796 рублей.