На улице злоумышленник догнал «обидчиков», достал нож и нанес несколько ударов своему оппоненту...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемого в покушении на убийство и умышленном повреждении имущества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что 26-летний злоумышленник, находясь в кафе быстрого питания на Марксистской улице, в ответ на сделанное ему замечание стал вести себя агрессивно и набросился на отдыхающих. Между мужчинами завязалась потасовка, переросшая в драку. Сотрудники организации смогли разнять конфликтующих, однако на улице подозреваемый догнал «обидчиков», достал нож и нанес несколько ударов своему оппоненту, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по Таганскому району на Нижегородской улице задержали подозреваемого.Установлено, что ранее мужчина поругался со своей знакомой и, уходя из ее квартиры, разбил все окна, причинив материальный ущерб на сумму свыше 90 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 1 статьи 105 УК РФ. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60