Злоумышленник расплатился за товар шестью денежными билетами номиналом 100 долларов США, которые вызвали у продавца сомнение в их подлинности...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Капотня совместно с оперативниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнего подозреваемого в сбыте поддельных денежных средств.Установлено, что злоумышленник в одном из торговых комплексов Москвы на 14 км МКАД расплатился за товар шестью денежными билетами номиналом 100 долларов США, которые вызвали у продавца сомнение в их подлинности. Сотрудник торговой точки вызвал полицию.Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего. При личном досмотре у задержанного при себе также обнаружены и изъяты 42 купюры номиналом 100 долларов каждая. Общая сумма изъятого оценивается почти в 350 тысяч рублей. По словам злоумышленника, данные денежные билеты ему передали родственники для закупки оптового товара в столице.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры являются поддельными.Следователем ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18