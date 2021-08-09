На интернет-портале «Азбука интернета» — совместного проекта «Ростелекома» и Пенсионного фонда России — размещены новые видеоуроки. Они интегрированы в разделы

На интернет-портале «Азбука интернета» — совместного проекта «Ростелекома» и Пенсионного фонда России — размещены новые видеоуроки. Они интегрированы в разделы онлайн-учебника, а также для удобства продублированы на отдельной странице портала по ссылке: https://www.azbukainterneta.ru/guidelines/video/. Видеоуроки иллюстрируют действия, которые должен совершить пользователь, например, для форматирования текста, сохранения файла или удаления программы с компьютера. Сюжеты видеороликов определяются разработчиками программы «Азбука интернета» на основании самых распространенных вопросов слушателей курсов. «Азбука интернета» — проект, в рамках которого выпускаются учебное пособие и методические материалы, проводятся