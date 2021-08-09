Социальные сети ранее облетел ролик, в котором певица обратилась к главе ЦИК.

Социальные сети ранее облетел ролик, в котором певица обратилась к главе ЦИК.Она поведала ЭллеПамфиловой о беспределе, который устроили петербургские чиновники: «Родине»,например, запретили агитацию, а кандидатов от этой партии пытаются «вышвырнуть»из предвыборной гонки.Россияне во «ВКонтакте» и Instagram запустили хештеги вподдержку кандидата от партии «Родина» в петербургский ЗакС и Госдуму ТатьяныБулановой. В социальных сетях все чаще публикуют посты с метками#булановунесломить и #затаню.Интернет взбудоражило обращение Булановой к главе Центральнойизбирательной комиссии. Певица требовала от Эллы Памфиловой прислать вПетербург комиссию, чтобы навести здесь порядок: усмирить чиновников и вернутьзакон.«Таня, держись! Правдаза тобой! Вся Москва скрестила пальцы за тебя, так что впереди ждёт толькохорошее!», — пишут пользователи, сопровождая посты хитами певицы «Не плачь», «Мама», «Ясныймой свет» и «Мой ненаглядный».Многие пользователи призвалиБуланову не сдаваться. Большинство из них уверены, что Буланова «пройдет вГосдуму, несмотря на каверзы нынешних властей, и поможет народу».