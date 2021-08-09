Социальные сети ранее облетел ролик, в котором певица обратилась к главе ЦИК.
Социальные сети ранее облетел ролик, в котором певица обратилась к главе ЦИК.
Она поведала Элле
Памфиловой о беспределе, который устроили петербургские чиновники: «Родине»,
например, запретили агитацию, а кандидатов от этой партии пытаются «вышвырнуть»
из предвыборной гонки.
Россияне во «ВКонтакте» и Instagram запустили хештеги в
поддержку кандидата от партии «Родина» в петербургский ЗакС и Госдуму Татьяны
Булановой. В социальных сетях все чаще публикуют посты с метками
#булановунесломить и #затаню.
Интернет взбудоражило обращение Булановой к главе Центральной
избирательной комиссии. Певица требовала от Эллы Памфиловой прислать в
Петербург комиссию, чтобы навести здесь порядок: усмирить чиновников и вернуть
закон.
«Таня, держись! Правда
за тобой! Вся Москва скрестила пальцы за тебя, так что впереди ждёт только
хорошее!», — пишут пользователи, сопровождая посты хитами певицы «Не плачь», «Мама», «Ясный
мой свет» и «Мой ненаглядный».
Многие пользователи призвали
Буланову не сдаваться. Большинство из них уверены, что Буланова «пройдет в
Госдуму, несмотря на каверзы нынешних властей, и поможет народу».