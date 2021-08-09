Партия Единая Россия агитирует не словами и обещаниями, а конкретными делами и результатами. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Партия "Единая Россия" агитирует не словами и обещаниями, а конкретными делами и результатами. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин.Члены бюро высшего совета партии "Единая Россия"– мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу – а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ Елена Шмелева, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" Денис Проценко, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова открыли федеральный штаб общественной поддержки "Единой России".Мэр столицы отметил, что на выборах в Государственную думу борются не за медали и отличия, а за страну и ее будущее. Градоначальник напомнил, что в России начинается агитационная кампания. "И вот сейчас, казалось бы, и надо агитировать, и надо биться за голоса избирателей. И это, конечно, так. Но "Единая Россия" чем отличается от ее оппонентов, что ведет агитацию и эту борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов", – сказал Собянин.По словам мэра Москвы, партия агитирует не словами и обещаниями, а конкретными делами и результатами. Собянин также заявил, что если бы однажды послушал оппозиционеров, то в Москве не строилось бы метро, не обновлялся бы пассажирский транспорт и не реализовывались многие другие проекты."Представляете себе, что бы было, если бы мы послушали и не стали бы благоустраивать город? <…> Наш город был бы самым грязным городом. Сегодня он один из самых чистых и благоустроенных городов не только России, но и Европы. Этим можно гордиться", – сказал градоначальник.Сергей Шойгу отметил, что "Единая Россия" должна продолжать реализацию множества проектов, которые послужат на благо страны. "Предстоит сделать очень многое. Тот темп, который сегодня, его, конечно, надо поддерживать", – считает он. По словам министра обороны, предложения и инициативы партии были отражены в национальных проектах.Сергей Лавров в свою очередь заявил, что успехи во внешней политике связаны с тесной координацией с гражданским обществом. "Помимо парламентской дипломатии развиваются весьма активно и обретают новые формы другие методы дипломатии негосударственной – общественная дипломатия. Есть дипломатия научная, есть дипломатия молодежная, студенческая. <…> И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело", – добавил министр иностранных дел.Напомним, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова возглавили федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в Государственную думу. По политолога Константина Комкова, эта пятерка лидеров отвечает запросам людей.