Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения местную жительницу. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой) предъявлено двум ранее судимым жителям соседнего региона.В мае текущего года в дежурную часть отделения полиции поступил телефонный звонок от 72-летней жительницы одного из поселков. Женщина сообщила о нападении на нее двух мужчин, которые, угрожая физической расправой, сняли с нее золотые украшения и скрылись в неизвестном направлении.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Подъезжая к поселку, сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, один из которых, заметив служебный автомобиль, стал что-то выбрасывать из кармана своей одежды. Мужчины были задержаны и доставлены в отделение, где сознались в совершении нападения на пенсионерку.Предварительным следствием установлено, что фигуранты приехали в гости к потерпевшей. В ходе распития спиртного 32-летний злоумышленник предложил своему 45-летнему приятелю похитить золотые украшения и деньги. Фигуранты, используя стамеску, угрожали расправой и потребовали деньги и украшения. Опасаясь за свою жизнь, женщина сняла с себя ювелирные изделия и передала нападавшим, после чего они спешно покинули квартиру.Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 44 тысяч рублей.Похищенные золотые украшения были изъяты в ходе следствия и возвращены владелице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.