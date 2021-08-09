Вечером 8 августа загорелся дачный дом в СНТ “Новая жизнь-4” Камешковского района. Пожар был обнаружен слишком поздно – к приезду пожарных деревянный дом горел по всей площади. Была

Вечером 8 августа загорелся дачный дом в СНТ “Новая жизнь-4” Камешковского района. Пожар был обнаружен слишком поздно – к приезду пожарных деревянный дом горел по всей площади. Была угроза распространения огня на соседнее здание. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах. На пепелище было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения. Пожар тушили 12 спасателей и