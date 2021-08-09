Во Владимире 7 августа в карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец, утонул мужчина.
На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, полиции и мэрии.
Из воды было ..
Во Владимире 7 августа в карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец, утонул мужчина.
На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, полиции и мэрии.
Из воды было извлечено тело погибшего 1989 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели. Место отдыха не предназначено для купания, установлены запрещающие аншлаги. По предварительным данным, утонувший не умел плавать.
В МЧС Владимирской области в очередной раз напоминают об опасности купания в необорудованных местах.
С начала года на водоёмах региона погибли 34 человека. В большинстве случаев трагедии произошли в местах, запрещённых для купания, а люди пребывали в воде в состоянии алкогольного опьянения.