Во Владимире 7 августа в карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец, утонул мужчина. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, полиции и мэрии. Из воды было ..

Во Владимире 7 августа в карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец, утонул мужчина.На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, полиции и мэрии.Из воды было извлечено тело погибшего 1989 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели. Место отдыха не предназначено для купания, установлены запрещающие аншлаги. По предварительным данным, утонувший не умел плавать.В МЧС Владимирской области в очередной раз напоминают об опасности купания в необорудованных местах.С начала года на водоёмах региона погибли 34 человека. В большинстве случаев трагедии произошли в местах, запрещённых для купания, а люди пребывали в воде в состоянии алкогольного опьянения.