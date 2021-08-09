В заключительный день Олимпиады в Токио спортсменки боролись за награды в групповом многоборье по художественной гимнастике. Владимирская спортсменка в составе сборной России завоевала

В заключительный день Олимпиады в Токио спортсменки боролись за награды в групповом многоборье по художественной гимнастике. Владимирская спортсменка в составе сборной России завоевала «серебро». Несмотря на сложнейшую программу нашим гимнасткам так и не удалось стать первыми. В сумме по итогам исполнения упражнений россиянки набрали 90,400 балла. После протеста судьи пересмотрели результаты и добавили ещё 0,300