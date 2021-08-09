Пять поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей молодой человек купил в Москве. Фальшивки, как установило следствие, парень попытался сбыть через доставку продуктов. Злоумышленник,

Пять поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей молодой человек купил в Москве. Фальшивки, как установило следствие, парень попытался сбыть через доставку продуктов. Злоумышленник, используя абонентские номера своих знакомых, заказывал доставку продуктов питания по месту своего местонахождения и расплачивался указанными купюрами на территории Владимирской области. \из пресс-релиза прокуратуры области\ Но подделки вскрыли инкассаторы. Злоумышленника, который ими