Крупный пожар во Владимире. На улице Садовая горит кровля трехэтажного офисного здания. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство в 18.08. По предварительной информации МЧС области,

Крупный пожар во Владимире. На улице Садовая горит кровля трехэтажного офисного здания. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство в 18.08. По предварительной информации МЧС области, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Огнеборцы сформировали 3 звена газодымозащитной службы для тушения здания. Судя по фото спасателей, столб дыма поднялся на десятки метров. Пожарные заливают горящую кровлю