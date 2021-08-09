09.08.2021

2021-08-09 13:05:04

Во Владимирской области энтузиасты провели турнир по русской лапте

Эта старинная русская игра снова становится популярной. Лапта начинает возвращаться не только в перечень детских забав, но и состязаний среди взрослых. Так, в Александровском районе уже несколько лет устраивают турниры. Любовь Истратова подробнее.



От шести до ста - никаких возрастных ограничений в старинной русской "лапте" или "хлопте" - народной игре с мячом и битой. Её спортивные родственники - бейсбол и крикет. Спортсменка Арина Рыбина достигла высот в легкой атлетике, хоккее, футболе, волейболе и вот уже три года играет в лапту. Ради удовольствия.



Арина Рыбина:



- Так, ради интереса позвали сначала, чтобы попробовать что-то новое, ну и понравилось.



- Легко научиться?



- Достаточно.



- Расскажи правила.



- Правила? Если вкратце, то надо постараться попасть по мячу и, если удар хороший, надо быстро забежать за линию и вернуться обратно.



Ребятами умело управляет молодой инструктор - Дмитрий Золотов. Ежегодно, уже третий раз, он устраивает турнир по русской лапте на базе спортивного клуба каратэ. Сегодня соревнуются две команды - из Александрова и Андреевского. Ребята занимаются каждое воскресенье. Самые маленькие участницы, каратистки - Даша и Виолетта.



- Мне восемь.



- Виолетта, тебе 9?



Самый взрослый спортсмен - Сергей Ледышев, во времена популярности игры - чемпион области по лапте, а сейчас - ещё один борец за возрождение традиций. Сергей на поле вместе со своими детьми.



Сергей Ледышев, чемпион области по лапте:



- Лапта - исконно русская игра. Не успел снег сойти, мы уже здесь играли. Игра всем нравилась. Спорт прививаем детям. У человека нет будущего, если он забыл свое прошлое.



Одно из лучших описаний лапты даёт писатель Александр Куприн: "Эта народная игра - одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяем в этой игре нет места".



Однако во время ограничений главное, что дает игра - сплоченность.



Золотов Дмитрий, инструктор спортивного клуба "Академия каратэ":



- Да, вы правы. Объединяющая роль. Буквально вчера мы собрались и здесь на поле проводили покос травы, сбор, организовали площадку. Собрались все: и дети, кто играет, и родители, и бабушки даже пришли.



Любители русской игры надеются, что такие турниры будут носить постоянный характер и собирать не только односельчан, но выходить на следующие уровни. Например, сразиться с соседним районом. Как раньше.







Любовь Истратова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».